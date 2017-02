« Que veux tu faire plus tard ? » La fameuse question à laquelle la réponse n’est jamais simple … Le Forum de l’Orientation, qui a eu lieu à Sarralbe mardi 31 janvier, a pour but d’aider les lycéens dans le choix de leur orientation et de leur future formation. Plus de 2 000 élèves ont répondu présents à cette rencontre.