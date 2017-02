Allez Hop ! Le Carnaval bat son plein et notre joyeuse Platt Bande n’est pas en reste. Dans la tradition rhénane du Carnaval, chaque année, un couple princier est élu pour régner sur le peuple des fous. De son élection à sa condamnation le Prince Carnaval a beaucoup à faire et en particulier nous faire rire tout comme Suzanne, Martine, Bertrand et Sébastien que ce thème a beaucoup inspiré.