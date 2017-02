Les premiers piquets sont apparus, les travaux de réhabilitation de la zone commerciale de Grosblie ont débuté. La commune a réuni l’ensemble des commerces et entreprise déjà présente le long de la RD33 pour leur dévoiler le projet et son calendrier de chantier. Ce sont 2,4 millions d’euro qui vont être investis avec l’objectif de rendre à cette zone une image positive et attirer de nouvelles enseignes.