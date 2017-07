Mosaïk débarque à nouveau dans votre commune !

Le studio s’est déplacé cette semaine à Wittring, Neunkirch, Hilsprich et Holving

Nous vous dévoilerons les communes sous leur plus beau jour :

• Des images vues du ciel.

• La petite histoire des communes.

• Les artistes nous font partager leur art.

• Le surnom des habitants.

• Les défis proposés aux enfants.

• Et nos invités nous ont présenté les communes et leur participation à la vie culturelle, sportive et sociale.