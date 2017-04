Brigitta Unterdorfel a 27 ans et chante depuis son plus jeune âge. Elle est également coatch vocal mais c’est elle qui, aujourd’hui, est venue sur la scène du casino interpréter « I Believe in You » de Céline Dion et Il Divo pour l’émission Face à Moi, enregistrée avec le soutien de la ville de Sarreguemines.