Outre les travaux, le magasin Vima devient Centrakor et déménage dans les anciens locaux de Babou. Référence du mobilier, du linge et du rangement, le magasin s’agrandit de 1000 m². Ouverture prévue le lundi 27 mars. On y recherche encore du personnel. De l’autre côté de la double voie, l’ancien garage Opel devrait lui aussi accueillir des cellules commerciales. On annonce également un repreneur potentiel pour le site de l’ancien Castorama.