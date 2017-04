Le premier avril 1987, Jean Jung, alors maire de Grosbliederstroff, mettait fin à la production d’électricité dans sa commune. La centrale, qui était encore pour partie en bon état, présentait des atouts plus qu’intéressant pour répondre au problème de traitement des déchets. Une idée a donc surgi : utiliser les installations pour incinérer. Le projet Esys était né. Or la taille de la structure devait permettre d’engloutir et de réduire en fumée 450 000 tonnes de déchets par an. Impensable pour Robert Jeanrond alors maire de Kleinblittersdorf, qui décide de mobiliser les populations allemandes et françaises dans le but de démolir définitivement l’édifice. Et c’est ce qui s’est produit. Le 13 janvier 1990, une première tentative de dynamitage fût organisée, sous les yeux de milliers de personnes.