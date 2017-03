Cette semaine entrée-plat-dessert profite de l’ouverture de la première vente de « la ruche qui dit oui » de Sarreguemines pour vous fait découvrir quelques produits de la ferme Will à Zilling. La ferme est actuellement en conversion bio et devrait obtenir le label d’ici la fin de l’année. Esther Will transforme le lait de ses vaches sous diverses formes. On commence avec le fromage blanc.