L’ASSA compte un médaillé de plus dans ses effectifs. Yann Schrub, un coureur qui vient de Achen a décroché deux titres de champion de France en seulement deux semaines, et notamment son tout premier titre dans la catégorie sénior. A côté de ses belles performances, l’athlète n’oublie pas son avenir professionnel et est actuellement en troisième année de médecine à Nancy.