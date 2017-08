Quand on est champion de haut niveau, y a-t ’il une vie en dehors du sport ?

Marjorie Lock, médaillée mondiale de karaté, Yannick Szczepaniak, médaillé olympique de lutte, Michel Munsch, champion de France au 5000 mètres handisport et Emmanuel Gonigam, initiateur de Moselle Sport Académie sont venus partagé avec nous leur expérience.