Pari gagné pour la CDU qui est à nouveau arrivée en tête des élections au Landtag de Sarre dimanche et qui pourra ainsi poursuivre sa Frankreich Strategie. Mais pour atteindre la majorité, il va falloir s’entendre et faire à nouveau une coalition. Julia Bitran et Yvan Becker ont posé la question de l’avenir politique de la Sarre à un ministre : Stephan Toscani.