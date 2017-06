Le trio Morgenstern était sur la scène du casino, programmé dans le cadre de la saison culturelle de la Ville, en partenariat avec la Fondation Jeunes talents. En seulement quelques années, le Trio Morgenstern a raflé de très hautes distinctions dans le monde entier, y compris le prestigieux prix KLRITA qui a offert aux musiciens une production CD et leur a ouvert les plus grandes salles de concert des Etats-Unis. La pianiste française Catherine Klipfel, ancienne élève du conservatoire de Metz, le violoniste allemand Stefan Hempel et le violoncelliste allemand Emmanuel Wehse ont joué des œuvres de Brahms, Beethoven et Haydn.