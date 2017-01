Hier vous avez pu voir dans notre JT le résumé de l’élection du président de la Communauté de communes du Pays de Bitche… L’installation du nouveau conseil communautaire s’est transformée en marathon à Bitche. 7 heures au total ! La première surprise est intervenue dès l’élection du premier vice-président. David Suck, adjoint au maire de Volmunster et vice-président du Conseil Départemental, avait annoncé qu’il voulait du changement, notamment dans la gestion des ordures ménagères et que s’il n’obtenait pas gain de cause il se présenterait à la présidence de la Com com…