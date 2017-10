L’actualité de l’ovalie était bouillante ses derniers jours, avec la réforme du règlement intérieur de la fédération française de rugby sur fond de polémique et la promotion de la candidature de la France pour l’organisation du mondial de rugby en 2023. Candidature soutenue par le Rugby Club Naborien, qui ouvrait ses portes et proposait à chaque joueur de faire venir un copain. Une opération de communication que n’a pas manqué Jean Birckel. D’autant que l’Espoir Sarreguemines Rugby et le Rugby Club Naborien se donnent la main pour développer l’école de rugby.