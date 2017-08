Julien a repris ses études et fait un doctorat en biologie. Mais c’est un vrai tanguy, encore sous la coupe de sa mère qui garde toutes les femmes loin de lui.

Mais Emile, le grand-père prend les choses en main. Il va mettre une annonce pour trouver une fille qui pourra décoincer ce jeune homme. Quant à lui, il s’est fait prescrire de la vitamine par Anatole, son gendre médecin, pour retrouver une deuxième jeunesse !

Par ailleurs, Anatole et son ami Thomas n’ont pas la vie facile avec leurs femmes respectives. D’autant plus que Thomas a accidenté la voiture de collection de sa femme et demande à Anatole d’en prendre la responsabilité, car sa femme ne le lui pardonnera jamais. C’est là que débute le chaos !