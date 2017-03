L’entreprise Sostmeier, référence européenne de la logistique et du transport, achève la construction de son deuxième entrepôt lorrain de 10 000m² situé sur l’Europôle 2 de Sarreguemines. Le groupe a choisi le site d’Hambach de par sa proximité de l’autoroute et par la présence de l’usine Smart et pour cela il a investi 7 M€. L’entreprise devrait créer 10 à 25 emplois.