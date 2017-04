Fondant au chocolat et lierre terrestre

Un autre dessert et une autre plante à découvrir aujourd’hui : Le lierre terrestre à ne surtout pas confondre avec le lierre commun qui grimpe sur les arbres et les façades.

Le lierre terrestre est une plante avant tout médicinale qu’il est facile d’avoir dans son jardin mais qui peut très vite devenir envahissante. En tisane, en aromate pour les apéritifs d’été, on peut l’utiliser dans beaucoup de préparations, en version fraiche ou séchée.

Aujourd’hui on l’apprivoise dans un dessert qui va vous faire fondre.