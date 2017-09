Dans cette émission retrouvez :

– SMART tout électrique en 2020 et un modèle Mercédès produit à Hambach

Après les annonces du groupe Daimler, Grégoire Lemonnier, Directeur des Ressources Humaines de Smart France, détaille le formidable devenir du site d’Hambach

Documentaire : le retour sur les 20 ans de Smart à Hambach

Les réactions de Céleste LETT et Roland ROTH, vice-président et Président de l’Agglo

– A Woelfling ça bouge en l’air et au sol

Travaux et vue saisissante au sommet d’une éolienne à Woelfling en présence du maire Mickaël WEBER

– Travaux au complexe aquatique de Sarreguemines

Nouveau plancher mobile et réouverture le 21 septembre

– Les bons plans de sorties

Sandrine vous propose sa sélection week-end

– Les échos du web

Les internautes s’expriment sur l’actualité de Mosaïk