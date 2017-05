Dans cette émission retrouvez :

• Le Journal

– Incendie à Grosbliederstroff

Le maire de la commune réagit.

– Sortie découverte transfrontalière

La nouvelle activité de l’Office de Tourisme Communautaire : entre culture et sport.

– Le bien-être au travail

Des paniers BIO sont proposés aux salariés de l’usine Continental.

– Continental facilite l’équilibre entre vie pro et vie perso

Sophie Hoffmann fait découvrir les différentes actions du groupe pour le bien-être au travail.

– Éducation et handicap

Grâce à Véronique, son AVS, Mathieu peut bénéficier d’une scolarité en milieu ordinaire.

• La Série de Mosaïk

Mémoires ferroviaires – épisode 3 : BB 15003, un train nommé Sarreguemines.

• Platt Bande

Notre joyeuse Platt Bande revient d’une promenade en forêt.