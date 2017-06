Dans cette émission retrouvez :

• Le Journal

– La FDSEA s’invite dans la campagne

3 candidats aux législatives ont répondu à son invitation à rencontrer le monde de l’agriculture.

– Législatives 2017

Les 11 et 18 juin, vous allez élire votre député… Quel est son rôle ?

– Enjoy, la maison flottante est en plein travaux

Le bateau prend de plus en plus les formes d’un appartement.

– Suivi des cigognes

Tous les cigogneaux de Sarralbe auront bientôt une bague aux pattes.

– Périscolaire de Rouhling

Les enfants participent au tri des bouchons pour l’association Les bouchons de l’espoir.

• Elections législatives

Face à la caméra les candidats se positionnent chaque jour sur une thématique d’actualité comme la morale en politique, l’emploi, l’éducation, l’écologie et l’Europe.