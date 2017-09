Dans cette émission retrouvez :

– Inauguration de l’unité de méthanisation Methavos-Sydeme

De nombreux élus ont participé à cet événement. Il y avait entre autres Philippe Richert, le président de la région Grand Est.

– À la découverte de Methavos

Intéressons-nous au fonctionnement et aux objectifs de ce centre de méthanisation.

– Miss Lorraine 2017

Cloé Cirelli raconte son parcours jusqu’au titre qui va la conduire à l’élection Miss France 2018.

– Une visite dans les écoles sarregueminoises

La carte scolaire de la ville va être redessinée.

– Des projets pour Emmaüs

À Sarreguemines l’association veut agrandir la salle de vente et créer une maison pour les compagnons d’Emmaüs.

– Nouvelle exposition au musée de la Sarre

Les Sarrois illustres sont mis à l’honneur.

– La fête de la pomme-de-terre

Jennifer Passet, responsable de l’animation, présente le programme de ce rendez-vous devenu incontournable.

– L’agglo vue du ciel

Mosaïk vous fait découvrir la carte postale du village d’Hazembourg.

– Les Bons Plans

Sandrine vous présente les sorties et activités du week-end.