• JT Sydeme

– Nouveau territoire pour le Sydeme

Le territoire d’intervention du Syndicat a été redessiné, pour cause : l’évolution des intercommunalités.

– Premier bilan de l’année

Bilan positif de la collecte de lunettes qui a été lancée en fin d’année dernière.

– Objectif verre 2017

12 000 tonnes de verre collectées ! C’est le nouvel objectif du Sydeme pour 2017.

– Sensibilisation au tri du verre

Pour atteindre cet objectif, une campagne d’information a été mise en place dans certains supermarchés du secteur.

– Le micro-trottoir

Et vous, que faites-vous au quotidien pour réduire la quantité de vos déchets ?

– La minute du tri

Les PAM, ça ne vous dit rien ? Pourtant on en a tous chez nous et on ne sait pas toujours comment les trier.

– Les nouveautés du Sydeme

Nouveau site internet, nouveau concours pour les écoliers du secteur…