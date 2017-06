JT Sydeme

-Nouveau budget 2017

A combien s’élève-t-il et à quoi sert-il ? Le Président du Sydeme nous explique.

-Semaine européenne du développement durable

Rencontre avec une famille « presque zéro déchet ».

-Micro-trottoir à Bitche

Que faites-vous au quotidien pour limiter vos déchets ?

-La minute du tri

Comment bien trier nos papiers ? Elsa nous dit tout.

-Découverte de la serre pédagogique

On a accompagné une visite scolaire…

-Bilan des opérations spéciales écoliers

C’est la fin de l’année, on fait le point sur le concours Pil’Ecolo et le Pass Ecolo spécial verre.