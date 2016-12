Dans la série des maisons illuminées on termine avec le père et la mère Noël. Ils vivent à Rahling et œuvrent pour la bonne cause. Françoise et Jean Muller illuminent leur maison et leur jardin dès le premier weekend de l’Avent. Durant près d’un mois, ils reçoivent les visiteurs en quête de féerie et leur servent du vin chaud.