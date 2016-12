Claude et Manette Freyermuth ont un cœur gros comme ça. Tous deux retraités du CHS de Sarreguemines, ils accorde un temps fou aux préparatifs des fêtes, qu’ils vivent avec un grand enthousiasme. Le meilleur témoin en est cette crèche à taille humaine, monté chaque année pièce par pièce. Claude et Manette ont leur maison à l’entrée de Kalhausen et ils sont heureux d’ouvrir leur jardin aux visiteurs. Jean Birckel les a rencontré.