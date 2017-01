On poursuit notre série Mosaïk qui vous fait découvrir l’association Emmaüs. A Forbach et à Sarreguemines, vous avez pu découvrir hier que les compagnons et les bénévoles s’occupent de la salle des vente. Mais pour pouvoir vendre, il faut des dons. Régulièrement, Emmaüs est appelée pour venir récupérer des meubles ou des objets en tous genres chez les particuliers. Comment sont gérés ensuite les différents objets récoltés ?