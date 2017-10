La société belge Bellivoa rachète l’abattoir, la CASC avait raison d’y croire. Le compromis de vente intervient après bien des complications. Le fond de commerce a été cédé pour 730 000 € et les biens mobilier et immobilier pour 2 millions d’euros. Les emplois sont maintenus et la production pourra aller jusqu’à 24 000 tonnes par an.