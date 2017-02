Aujourd’hui on a encore quelque chose sur les américains. Ils étaient longtemps chez nous sur les bases militaires et aujourd’hui on a un de ces bazars en Amérique.

Et même un bazar allemand. Si on regarde bien, le grand-père était du palatinat. Le grand-père de Donald était de Kallstadt. Et il est petit cousin avec Heinz. Celui du ketchup.