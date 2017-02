Etudier le sol et plus précisément le sous-sol pour en mesurer le potentiel, c’est l’action engagée depuis 10 ans par la Française de l’énergie, ex-egl. Après des sondages à Diebling, puis un premier forage à Folschviller en 2009, l’entreprise poursuit ses prospections à Lachambre près de Saint-Avold. Jusqu’au printemps, un derrick forera le sous-sol à la recherche de gaz de houille, dont la présence dans le bassin houiller représenterait l’équivalent de six ans de consommation de gaz en France. Un enjeu économique de taille pour l’entreprise mais également pour le département. Patrick Weiten, son président, était en déplacement hier matin sur le site.