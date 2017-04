Le golf de Sarreguemines, c’est un parc naturel magnifique. Mais c’est aussi un club et pour certains jeunes français et allemands, une lieu d’apprentissage de la vie. L’école de golf présidée par Marcel Schild et dirigée par le Gallois par Grégory Copp nous accueille dans la bonne humeur, lors d’une matinée ensoleillée. C’est le deuxième épisode de notre série.