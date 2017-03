Le niveau de la Sarre a augmenté ces derniers jours. La raison en est la fonte des neiges dans les Vosges et les pluies récentes. Cette crue a emmené dans son sillage de nombreux arbres qui provoquent une déstabilisation des ouvrages d’art et des berges. Ces arbres entraînent aussi un envasement du lit et un relèvement de la ligne d’eau qui peut entraîner une inondation.