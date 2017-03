Spectacles et bonne action étaient les maîtres mots de ce week-end. L’AFAEI a organisé son gala de bienfaisance, et un concert pour financer la restauration d’un orgue a été donné. Et il y en a un qui a fait rire son public, c’est Baptiste Lecaplain, l’humoriste était sur la scène de l’hôtel de ville de Sarreguemines vendredi soir.