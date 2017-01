Soirée anniversaire, danse country, et championnat de roller-derby, on peut le dire ce week-end a été très chargé en événements. Les joueurs du SFC quant à eux ont reçu leur nouveau maillot, sponsorisé par Volkswagen. Sarrebruck a accueilli des astronautes pour l’Euro Space Day. Mais on commence d’abord par les résultats des primaires citoyennes dans les bureaux de vote de Sarreguemines.