L’open de tennis handisport de Sarreguemines a réuni 67 joueurs en 2017. La série de Mosaik vous propose d’entrer dans cet univers sportif où se côtoient sur un même terrain, médaillé olympique et joueurs de loisir, jeunes pousses du tennis et quinquagénaires détendus. C’est justement un ancien qui se livre en interview. Il s’appelle Pascal Chessel et c’est un joueur de deuxième série.