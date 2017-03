L’industrie, la construction et les services marchands. Il s’agit des trois principaux secteurs d’activité. Quand on connait leur état de santé, on sait dans les grandes lignes la situation économique d’un territoire. C’est pourquoi, après avoir interrogé 2 000 chefs d’entreprise du Grand Est la Banque de France peut dire qu’après une année 2016 sans grand relief, les perspectives sont nettement plus favorables pour 2017.