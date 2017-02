L’hôtel de ville de Sarreguemines se transforme en temple égyptien. L’Egypte de Cléopâtre est le thème retenu par la société carnavalesque de Sarreguemines pour sa Kappensitzung qui aura lieu samedi soir. L’ensemble des décors ont été confectionné par Philippe Daniel, qui travaille depuis 35 ans pour la SCS. Chaque année cela représente plus de 100 heures de travail. Le décor de fond mesure 4 mètres 50 de hauteur, et 12 mètres de longueur, sans compter le temple réalisé en carton et à la peinture acrylique qui s’y ajoute. Vous pourrez admirer ce travail samedi dès 20h01.