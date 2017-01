On évoque régulièrement les prouesses sportives d’Aurélie Muller, ou plus récemment de Camille Dauba. Mais au cercle nautique de Sarreguemines, on trouve aussi des graines de futurs champions de natation. Ce week-end, ils étaient d’ailleurs en compétition à Sarreguemines. L’occasion de se positionner par rapport aux autres nageurs de la région.