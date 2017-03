Alors que les Belges éclairent les autoroutes, des communes françaises coupent l’éclairage des rues pendant la nuit. L’éclairage public, ça éclaire, mais ça consomme et ça coute ! Des améliorations existent aujourd’hui. On fait le point sur la situation dans le secteur avec Jean-Bernard Barthel, vice-président de la communauté d’agglo Sarreguemines-Confluence, Jean-Luc Eberhart, directeur des services techniques de la ville de Sarreguemines, Hubert Bouring, Maire de Rémelfing et Pierre Michalik, directeur de l’agence Vigilec à Cocheren.