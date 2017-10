Dans cette émission retouvez :

– Zone commerciale de Grosbliederstroff

On fait le point sur place sur l’avancée des travaux.

– Sports, cinéma et actions caritatives

Retour sur les manifestations du week-end dans le VSD.

– 45km de canoë, VTT et course à pied

Pour sa 15ème édition, le raid Sarre-Moselle a réemprunté son tout premier parcours.

– Conseil communautaire

Céleste Lett, 1er vice-président de la CASC, fait le point sur l’avenir de l’abattoir.

– Championnat de foot Nationale 3

Résumé de la rencontre qui opposait le Lunéville FC au Sarreguemines FC.

– À la découverte d’un sport

Deux clubs, une école, une passion, le rugby.

– Chronique littéraire

Cynthia Hody, directrice de la librairie Confluence, vous recommande « Bakhita » de Véronique Olmi.