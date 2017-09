Dans cette émission retrouvez :

– De nouveaux sénateurs

Découvrez les résultats des élections sénatoriales.

– Kayak, ferme et Oktoberfest

On fait le tour des événements du week-end dans le VSD.

– Tournez la manivelle

Les orgues de Barbarie ont animé Sarreguemines.

– Un nouvel alambic

Pour ses 70 ans, l’association des arboriculteurs de Bliesbruck s’est fait un beau cadeau !

– Le BTP, un acteur clé dans l’économie du territoire

Retour sur l’assemblée générale des entrepreneurs.

– À la découverte d’un sport

Le sport nature, entre compétition et jeu de plein air.

– Chronique littéraire

Cynthia Hody, Directrice de la librairie Confluence, vous recommande vivement « Le diable en personne » de Peter Farris.