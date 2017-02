Dans cette émission retrouvez :

• Le Journal

– Inéos Sarralbe

Début de l’enquête publique en présence du commissaire enquêteur.

– La saison carnavalesque se poursuit

Dîner dansant et carnaval pour enfants au programme du week-end.

– Auto-défense, badminton, jeux et bonne-humeur

On revient sur tous les événements qui ont marqué le week-end dans le VSD.

– L’entreprise Opteamum

Éric Hartnagel présente son entreprise spécialisée dans les systèmes automatisés.

– SFC face à Pagny-sur-Moselle AS

Retrouvez le résumé de la rencontre du week-end.

• La série de Mosaïk

1517, la réforme de Martin Luther – épisode 1: Luther, un homme moderne.

• Entrée – Plat – Dessert

Menu spécial carnaval : Les bugnes.