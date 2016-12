Dans cette émission retrouvez :

• Le dernier conseil CASC de l’année

De nombreux sujet ont été évoqués lors du dernier conseil communautaire.

• Premier pas vers la fusion

Jean Karmann, revient sur un des sujets, la fusion qui aura lieu en janvier.

• La série de Mosaïk

La féérie de Noël. Episode 2: l’animation d’une commune.

• Face à Moi

Laurène Stenger, interprète de 17 ans, chante « something’s got a hold on me ».