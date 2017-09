Dans cette émission retrouvez :

– Restaurant scolaire zéro déchet

L’Institut Sainte-Chrétienne et Laurent Collard initient les élèves à la consommation sans gaspillage.

– La rentrée du côté du soutien scolaire

Les cours à domicile ont repris eux aussi.

– Voie ferrée de smart à Sarralbe

La ligne pourrait devenir la propriété de la Communauté d’Agglomération de Sarreguemines Confluences.

– Des mots pour Alzheimer

Alexandre Brasseur, comédien, lit un texte de Jean D’Ormesson « Ecrire contre l’oubli ».

– Élections fédérales allemandes

Krystelle Jambon fait le point sur les résultats.

– Face à Moi

Laure Helmestetter interprète “Saving of my love for you” de Whitney Houston.

– Chronique jardin

Fabrice Doridant vante la beauté de légumes dans un jardin voire dans un parterre de fleurs.