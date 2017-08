– Entre les Lignes

Une bible « comme un roman » de Philippe LECHERMEIER.

La Bible est constituée de centaines d’histoires qui ont façonné nos civilisations. Pour chacun d’entre nous, croyant ou non, connaître ces histoires dans leur richesse est un formidable voyage. Philippe Lechermeier nous y convie ici. En habile conteur et véritable magicien de la langue, il réinvente une forme pour chacune d’elles et recrée ainsi « Une bible » afin que la transmission culturelle s’accomplisse.

– Suivez le guide

En compagnie de notre guide Frédéric GHIA, découvrez le château UTZSCHNEIDER comme vous ne l’avez jamais vu. Une visite nocturne et insolite programmée dans le cadre des journées du patrimoine.