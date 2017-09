Dans cette émission retrouvez :

– Emmanuel Macron à Forbach

Le Président de la République est venu visiter une école classée en catégorie REP+.

– 5 bougies pour les thermes de la Sarre

Fabrice Huck, assistant de direction, fait le bilan des années écoulées.

– Dîner en blanc à Sarrebruck

7ème édition de ce concept original dans la capitale sarroise.

– La rentrée au conservatoire

Olivier Ganaye présente les différents cours et l’organisation pour les professeurs et les élèves.

– Chronique

Fabrice Doridant, jardinier du jardin des faïenciers, dévoile les cyclamens et vous donne des conseils pour vos rosiers.

– Face à Moi

Solène Aman interprète Say something de Christina Aguilera.