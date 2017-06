Dans cette émission retrouvez :

• Le Journal

– La Sarregueminoise se mêle à la fête du sport

L’esplanade du casino était rythmée par ces deux grands événements.

– Musiques et catch à Rémelfing

Le festival REM et le gala de catch se sont déroulés ce week-end.

– Insolivres, pétanque, natation, danse et marche gourmande

Retour sur tous les événements du week-end dans le VSD.

– Erasmus de l’Institution Sainte-Chrétienne

Le projet a été présenté aux élus de la CASC.

• Elections législatives

Face à la caméra les candidats se positionnent chaque jour sur une thématique d’actualité comme la morale en politique, l’emploi, l’éducation, l’écologie et l’Europe.