Dans les années 1950, pour rallier Wittring à Woustviller par voie ferrée, il fallait presque trois heures, en tenant compte bien-sûr des temps d’attentes en gare. La notion de voyage prenait un tout autre sens. Dans ce deuxième épisode de la série mémoires ferroviaires, les Archives Cinématographiques de l’Est donnent la parole à Renée Rauschkolb et Raymond Hoetzel. L’une grandit à Welferding, l’autre à Woustwiller et ils nous décrivent leur arrivée en gare de Sarreguemines. Le fond iconographique provient d’Ernest Ruoff et des archives municipales de la ville.