André Gerné a voué un grande partie de sa vie au tennis et plus particulièrement à son club, l’ASS tennis. Membre du comité depuis 1955, il a formé et encadré des jeunes, mis sur pied le tournoi annuel. Il a été en outre 22 fois champion de Lorraine dans différentes catégories. Aujourd’hui dans la série de Mosaik, il nous raconte ce tournant que représente la construction des courts couverts de la Blies. A l’époque, le maire de Forbach n’avait pu cacher sa jalousie.