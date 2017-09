– Préparation à un concours de prestige

Mathieu OTTO, 2nd de cuisine du Saint Walfrid, s’entraine pour le Bocuse d’or.

– La salle socioculturelle de Zetting fait peau neuve

Dans 10 mois, les habitants pourront profiter d’une salle plus grande.

– A l’intérieur d’une éolienne de Woelfling

Visite de la nacelle et de la salle des machines.

– Le dossier de Mosaïk

Sonia Bur, Maire du Val de Guéblange, Pierre Boesch, directeur pédagogique de l’OPAL et Armand Gilet, Maire d’Hilsprich revienne sur le casse-tête de la rentrée : semaine de 4 jours ou de 4 jours et demi ?