Dans cette émission retrouvez :

– Des prix en hausse qui ne passent pas

Les nouveaux tarifs des TER font l’unanimité contre eux.

– Enduro de pêche à Diefenbach-lès-Puttelange

Et c’est parti pour 96 heures de pêche à la carpe.

– Des œufs frais et sains

Un habitant d’Etting a construit un poulailler à l’entrée du village.

– Le dossier de Mosaïk

SOS pompiers ! Les casernes manquent de soldats du feu

Les sapeurs-pompiers volontaires sont au cœur du dispositif d’intervention et de secours mais ils ne sont pas assez nombreux…